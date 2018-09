Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall verursacht ...

Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Lauterecken -

Gegen ein geparktes Fahrzeug ist am vergangenen Samstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gefahren. Der Geschädigte stellte im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Lauterecken ab. Nach seinem Einkauf musste er im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite Kratzer und Eindellungen feststellen. Offensichtlich entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle und teilte seine Personalien nicht mit. Nach Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacher um ein dunkelfarbenes Fahrzeug handeln. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

