Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfallflucht, ...

Verkehrsunfallflucht, Hauptstraße Ohmbach

Ohmbach - Im Tatzeitraum von Freitag, 08. Juni 2018 ab 20:00 Uhr bis Samstag, 09. Juni 2018 bis 11:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße Ohmbach eine Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw der Geschädigten. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel/Kotflügel. Über den Verursacher ist leider nichts weiter bekannt. Hat diesbezüglich jemand eine sachdienliche Beobachtung machen können? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

