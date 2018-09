Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Kusel - Am Freitag den 21.09.2018 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Mazda, welcher zum besagten Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Lehnstraße in Kusel abgestellt wurde. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug im Frontbereich und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1.400,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

