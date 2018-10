Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfallflucht auf ...

Verkehrsunfallflucht auf WASGAU-Parkplatz

Schönenberg-Kübelberg - Am 11.10.2018 (Do.), in der Zeit zwischen 16:55 Uhr und 17:05 Uhr wurde eine A-Klasse des Herstellers Mercedes-Benz auf dem WASGAU-Parkplatzgelände in Schönenberg-Kübelberg durch einen anderen Verkehrsteilnehmer am vorderen Stoßfänger beschädigt. Dieser Verursacher ist derzeit unbekannt. Die Polizei Schönenberg-Kübelberg bittet unter der Tel.-Nr.: 06373-822-0 um sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen könnten. Der Sachschaden an der A-Klasse wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt.

