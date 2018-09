Polizeidirektion Kaiserslautern / Vermisster Jugendlicher gefunden

Vermisster Jugendlicher gefunden

Meisenheim -

Ein seit Samstagmittag vermisster Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag in Hessen aufgegriffen worden. Nach dem geistig eingeschränkten 16-Jährigen war am Samstag und Sonntag intensiv gesucht worden. Die Feuerwehr, ein Personenspürhund der Polizei, der Polizeihubschrauber und Kräfte der Polizeiinspektion Lauterecken hatten insbesondere in Meisenheim, Raumbach und Rehborn nach dem Vermissten Ausschau gehalten. Der Personenspürhund hatte die Einsatzkräfte noch am Samstagabend nach Raumbach geführt, wo er die Spur verlor. Wie der junge Mann schließlich zu einem Bahnhof gelangt ist, von dem er mit dem Zug bis nach Fulda reiste, konnte bisher nicht geklärt werden. Die Polizei vermutet, dass er in der Nähe von Meisenheim von einem Autofahrer mitgenommen wurde und sich dann die weitere Reise durch Zufall ergeben hatte. Der Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken, Arno Heeling, bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften und insbesondere auch bei der Bevölkerung, welche die in den sozialen Medien gesteuerten Hinweise zur Vermisstensuche aufgenommen hatte. Die Nachricht hatte sich in Windeseile verbreitet. Zahlreiche Hinweise zu dem jungen Mann waren am Sonntag abgearbeitet worden. So war zum Beispiel am Sonntagvormittag der Polzeihubschrauber nochmals über Meisenheim geflogen, da ein Mann sich relativ sicher war, den 16-Jährigen in der Nähe des Schwimmbades gesehen zu haben. "Wir sind jedem Hinweis nachgegangen. Und das war gut so!", so der Inspektionsleiter. "Man sollte seine Beobachtung nicht zurückhalten! Ähnlichkeiten können immer wieder zu Irrtümern führen. Eine gute Spur nicht weiter zu melden wäre gegebenenfalls fatal." Ein besonderes Lob gilt einer Gruppe von etwa 15 Personen, die sich am Sonntagmittag gemeinsam eigeninitiativ auf die Suche nach dem Vermissten machten. Sie erhielten dann auch gesondert die telefonische Mitteilung der Polizei, dass der Gesuchte gefunden wurde.

