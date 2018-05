Polizeidirektion Kaiserslautern / Versuchter ...

Versuchter Tageswohnungseinbruch in Schönenberg-Kübelberg, Hüttengarten

Schönenberg-Kübelberg - Im Zeitraum von Montag, 30.04.2018 von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es zum versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Schönenberg-Kübelberg -Hüttengarten-. Unbekannte Täter versuchten die Haustür mit Gewalt aufzubrechen. Glücklicherweise scheiterte der Versuch, dennoch entstand hoher Sachschaden an der Tür. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die evtl. dazu beitragen können die bislang unbekannten Täter zu ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder die Polizei Kusel unter 06381-919-0 entgegen.

