Polizeidirektion Kaiserslautern / Versuchter Diebstahl eines ...

Versuchter Diebstahl eines LKW's mit geladenem Buntmetall

Waldmohr - In Waldmohr versuchten am Samstagmorgen, den 22.09.2018, gegen 06:30 Uhr unbekannte Täter einen Lastkraftwagen mit zuvor aufgeladenem Buntmetall von einem Firmengelände aus der Industriestraße in Waldmohr zu entwenden. Ein Mitarbeiter der Firma überraschte die Täter beim Versuch diesen vom Gelände zu entfernen. Jedoch konnten die Täter anschließend unerkannt fliehen. Hinweise auf die Täter bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

