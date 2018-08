Polizeidirektion Kaiserslautern / Versuchter Einbruch

Versuchter Einbruch

Wolfstein - Unbekannte Täter versuchen ein Sicherheitsgitter aufzubiegen. Der Besitzer eines Geschäftes in der in der Straße "Am Ring" bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen. Dem oder den unbekannten Personen gelang es jedoch nicht, das Gitter vor der Eingangstür vollständig zu öffnen. Mögliche Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas verdächtiges bemerkten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken, Telefon 06382-9110, zu melden.

