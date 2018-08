Polizeidirektion Kaiserslautern / Vorsorgliche Unfallmeldung

Vorsorgliche Unfallmeldung

Lauterecken -

Zwei Außenspiegel haben sich im Begegnungsverkehr am Montagnachmittag in der Mühlstraße "geküsst". Eine der beiden Beteiligten meldete sich sicherheitshalber bei der Polizei, obwohl sie selbst an ihrem Auto keinen Schaden feststellte. Der andere Verkehrsteilnehmer, der in Richtung Schlossgasse weiter fuhr, ohne sich um den Zusammenprall zu kümmern, ist ihr nicht bekannt.

