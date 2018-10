Polizeidirektion Kaiserslautern / Werkzeuge gestohlen

Werkzeuge gestohlen

Offenbach-Hundheim - Werkzeuge sind in den letzten Tagen aus einem leerstehenden Haus in der Hüttenstraße gestohlen worden. Die Diebe nahmen zum Beispiel Bohrmaschinen und Akkuschrauber im Wert von etwa 2000 Euro mit. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

