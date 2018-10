Polizeidirektion Kaiserslautern / Wie im Krimi...

Wie im Krimi...

Lauterecken -

"Es hört sich so an als wenn der Nachbar seine Frau schlagen würde. - Nein, ich glaube nicht, dass sie gerade Geschlechtsverkehr haben...", so der besorgte Notruf.

Die Streife der Polizei Lauterecken eilte in der Nacht zum Mittwoch zu dem Anwesen im Kreis Bad Kreuznach: Um 01:10 Uhr, war nur die Nachbarin anzutreffen, die noch Fernsehen schaute. Ihr Mann schlief bereits einige Zeit und wurde offensichtlich nicht von der Lautstärke des Fernsehgerätes beeinträchtigt.

Alles gut! Dem Nachbarn wurde gesagt, dass nichts strafrechtlich Relevantes passiert war. Es war auch gut, dass er angerufen hatte, denn wenn die gute Dame einen Krimi schaute, waren ja tatsächlich Geräusche zu hören, die das Einschreiten der Polizei notwendig machten.

