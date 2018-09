Polizeidirektion Kaiserslautern / Zeugen gesucht

Zeugen gesucht

Landstuhl - Bereits am 08.September wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Torfstraße festgestellt, dass ein 89-jähriger Mercedes Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da ihm diese gerichtlich entzogen wurde. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf mehrere begangene Straßenverkehrsgefährdungen. In diesem Zusammenhang werden folgende Fahrer gesucht, welche vermutlich gefährdet wurden

- VW Passat, dunkel-blau oder dunkel-grau, BJ: ca. 2000, Ort: Berliner Straße - Motorradfahrer, Zweiergruppe, Ort: L470, Bereich Radarstation - Opel Astra OPC, auffälliges rot, BJ: 2009-2015, Ort: L470, Bereich Radarstation

Hinweise an die Polizei Landstuhl unter 06371-92290 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de

