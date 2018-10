Polizeidirektion Kaiserslautern / Zeugen nach Verkehrsunfall ...

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kusel - Am gestrigen Montag ereignete sich gegen 11:30 Uhr an der Lichtzeichenanlage "Fritz-Wunderlich-Straße/ Haischbachstraße" ein Verkehrsunfall. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An dem Verkehrsunfall waren ein VW Golf (grau) und ein VW Passat (grau) beteiligt. Zur Klärung des Sachverhalts werden weitere Zeugen benötigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

