Polizeidirektion Kaiserslautern / Zigarettenautomat entwendet

Zigarettenautomat entwendet

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) - In der Nacht auf Freitag, kurz nach Mitternacht, entwendeten unbekannte Täter in der Gonbacher Straße einen an der Hauswand befestigten Zigarettenautomaten. Der Automat wurde mit brachialer Gewalt aus der Halterung gerissen. Anwohner hörten zur Tatzeit ein lautes Geräusch und sahen kurz darauf einen schwarzen Kombi vom Tatort in Richtung Gonbach wegfahren.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1354

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.