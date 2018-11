Polizeidirektion Kaiserslautern / Zu weit links gefahren?

Zu weit links gefahren?

Oberweiler-Tiefenbach -

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagmittag auf der L 384 zwischen Wolfstein und Hefersweiler kollidiert. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. In einer Kurve waren sich ein LKW und ein PKW im Begegnungsverkehr so nahe gekommen, dass der PKW über die gesamte linke Fahrzeugseite Lackschäden bekam. Der Außenspiegel wurde abgerissen. Am LKW war lediglich das Rücklicht des Anhängers beschädigt. Beide Fahrzeugführer gaben bei der polizeilichen Anhörung an, auf ihrer Fahrbahn rechts gefahren zu sein.

Am Dienstagnachmittag wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der L 384 gemeldet, der sich allerdings bereits am späten Vormittag ereignet hatte. Ein 41-jähriger Mann war mit seinem PKW von Einöllen in Richtung Wolfstein gefahren. In einer Linkskurve kurz vor Wolfstein sei ihm ein orangefarbener LKW auf seiner Spur entgegen gekommen. Zur Vermeidung einer Kollision musste der PKW-Fahrer nach rechts ausweichen. Dabei sei er auf den Grünstreifen gekommen. Sein Auto geriet ins Schlingern und überschlug sich. Nachdem er wieder auf allen vier Rädern gelandet war, sei er weitergefahren und ließ sich schließlich vorsorglich ins Krankenhaus bringen. Dort wurden lediglich leichte Prellungen attestiert. Der Geschädigte gibt an, dass der Lkw Fahrer vermutlich den Unfall nicht bemerkt hatte und deswegen ohne anzuhalten weitergefahren sei. Er geht davon aus, dass niemand den Vorgang beobachtete und als Zeuge Hinweise auf den LKW geben könnte.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110 PILauterecken@Polizei.RLP.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.