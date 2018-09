Polizeidirektion Kaiserslautern / Zwei Motorradfahrer durch ...

Zwei Motorradfahrer durch Unfall verletzt

Adenbach (Kreis Kusel) -

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern wird am Samstagabend der Polizeiinspektion Lauterecken gemeldet. Die Biker befuhren hintereinander die Landstraße von Odenbach kommend in Fahrtrichtung Ginsweiler. Nach ersten Ermittlungen musste der vorausfahrende Zweiradfahrer seine Geschwindigkeit verlangsamen und sein Fahrzeug nach links schwenken, um einem Tier auszuweichen. Der nachfolgende Motorradfahrer hielt offensichtlich nicht ausreichend Abstand und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Zweirad. Beide Krafträder kamen zu Fall. Die Fahrer wurden durch den Sturz verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Jederzeit können Gefahren im Straßenverkehr auftreten. Die Polizei empfiehlt daher stets ausreichend Sicherheitsabstand zu halten.

