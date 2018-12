Polizeidirektion Kaiserslautern / Zweimal Reifen platt gestochen

Zweimal Reifen platt gestochen

Sankt Julian - Sowohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als auch von Donnerstag auf Freitag ist jeweils ein Reifen an einem in der Hauptstraße abgestellten blauen Toyota zerstochen worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lauterecken unter 06382-9110.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110 PILauterecken@Polizei.RLP.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.