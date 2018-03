Polizeidirektion Kiel / 180313.2 Kiel: Raub auf Tankstelle. ...

180313.2 Kiel: Raub auf Tankstelle. Polizei sucht Zeugen

Kiel - Montagabend, 12.03.2018, wurde die Angestellte einer Tankstelle in der Eckernförder Straße Opfer eines Raubüberfalls. Unter Vorhalt eines Messers zwang sie ein unbekannter, männlicher Täter zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Kiel-Suchsdorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:45 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle in der Eckernförder Straße 294. Zielstrebig begab sie sich in den Kassenbereich und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Mit einem höheren dreistelligen Geldbetrag flüchtete der Mann über die Eckernförder Straße in Richtung Suchsdorf. Die 27-jährige Angestellte blieb bei dem Raubüberfall unverletzt und informierte umgehend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen blieb erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter bei der Tatausführung oder dessen Flucht beobachtet haben.

Der Mann soll laut Aussage der Geschädigten ca. 18 bis 20 Jahre alt und ca. 160 cm groß gewesen sein. Er habe braune Augen und ein südländisches Aussehen gehabt. Der mit einer hellblauen Jeans, einer dunklen Jacke und einem Cap bekleidete Täter habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Er habe mit einem blau-weiß karierten Halstuch sein Gesicht verdeckt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-1603333 entgegen.

Matthias Felsch

