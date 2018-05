Polizeidirektion Kiel / 180502.3 Honigsee: Zeugen nach ...

180502.3 Honigsee: Zeugen nach Auffahrunfall mit Fahrerflucht auf B 404 gesucht

Honigsee - Freitagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 404 in Höhe Honigsee zu einem Auffahrunfall von vier PKW gekommen, nachdem diese stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit zwei überholenden Wagen zu vermeiden. Die Unfallverursacher flüchteten.

Nach Aussagen von mehreren Zeugen sollen zwei Audi A6 gegen 15:45 Uhr eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Segeberg überholt haben. In der Gegenrichtung fuhren zur gleichen Zeit sechs Fahrzeuge ebenfalls in einer Kolonne und mussten stark abbremsen, da die beiden Audi die Dauer des Überholvorgangs offenbar falsch eingeschätzt haben. Während der Bremsmanöver fuhren insgesamt vier der sechs Wagen aufeinander auf.

Die Fahrer der Audis setzten unterdessen ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es ist unklar, ob die Fahrer überhaupt mitbekommen haben, dass es aufgrund ihres Fahrverhaltens zu den Unfällen gekommen ist.

Bei den Zusammenstößen wurde niemand verletzt, es entstand an den Wagen (Opel, Skoda, VW & Hyundai) jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der VW und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Beamten der Polizeistation Preetz haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach den Fahrern der beiden Audi beziehungsweise Zeugen, die Angaben zu den Wagen machen können. Der vorneweg fahrende A6 soll goldbraun gewesen sein und ein Schleswiger Kennzeichen (SL) gehabt haben. Der nachfolgende A6 soll dunkelblau oder grau gewesen sein. Ein Kennzeichen ist hier nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

