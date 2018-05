Polizeidirektion Kiel / 180529.2 Kiel: Führerloser Pkw mit Kind ...

180529.2 Kiel: Führerloser Pkw mit Kind an Bord rollt gegen eine Hauswand

Kiel - Glück im Unglück hatten am Montagnachmittag ein Pkw-Fahrer und dessen vierjähriger Sohn, als sich der Pkw beim Ausladen selbstständig machte und gegen eine Hauswand in der Ringstraße stieß. Zu diesem Zeitpunkt saß der Junge auf dem Beifahrersitz. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Gegen 16:30 Uhr entlud ein 32-jähriger Audi-Fahrer in der Ringstraße, in Höhe der Hausnummer 82, seinen Kofferraum. Zu diesem Zeitpunkt saß sein vierjähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Während der Vater sich noch am Kofferraum befand, geriet der Audi auf der stark abschüssigen Straße ins Rollen. Die Fahrt endete nach ca. 80 m auf der gegenüberliegenden Seite an einer Hauswand. Der Vater hatte noch versucht, den Pkw zu stoppen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Wie sich später herausstellte, hat der vierjährige Steppke vermutlich den Gang herausgenommen. Da die Handbremse nicht angezogen war, setzte sich das Fahrzeug führerlos in Bewegung.

Der Junge verletzte sich bei dem kurzen Trip glücklicherweise nicht. Über die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Matthias Felsch

