Polizeidirektion Kiel / 180816.1 Kiel: Blutspur überführt ...

180816.1 Kiel: Blutspur überführt Sachbeschädiger

Kiel - In der Nacht von Dienstag, den 14.08.2018, auf Mittwoch, den 15.08.2018, hörte ein Mitarbeiter der Polizei-Regionalleitstelle um 02:25 Uhr durch das Fenster der Dienststelle ein lautes Klirren auf der Straße. Beim sofortigen Blick nach draußen sah der Polizeibeamte zwei männliche Personen, die scheinbar randalierten. Zu Fuß nahm der Beamte sogleich die Verfolgung auf.

Zwei Streifenwagenbesatzungen des 2. Polizeireviers wurden sofort alarmiert und konnten die 24 und 26 Jahre alten Männer am Lessingplatz antreffen. Einer der beiden blutete stark an der Hand, so dass ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Die Polizeibeamten entdeckten am Kontrollort eine Blutspur, die vom Anhalteort in die Legienstraße bis zu einem parkenden Audi führte. An diesem Fahrzeug wurde ein abgeschlagener Seitenspiegel festgestellt. Hier endete auch die Blutspur.

Der 26-jährige Mann wurde zur weiteren Behandlung der Handverletzung in ein Kieler Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Gegen die zweite Person erhärtete sich kein Tatverdacht. Sie wurde nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen.

Björn Gustke

OTS: Polizeidirektion Kiel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14626.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Gartenstraße 7, 24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012 Fax +49 (0) 431 160 - 2019 Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14 Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5 E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de