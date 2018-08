Polizeidirektion Kiel / 180816.3 Kiel: Festnahme nach Kellereinbruch

180816.3 Kiel: Festnahme nach Kellereinbruch

Kiel - Am Donnerstagmorgen um 02:37 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers eine amtsbekannte männliche Person, die am Schützenwall aus einem Mehrfamilienhaus herausging und auffällig in einem mitgeführten Rucksack wühlte. Da der Mann den Beamten bereits wegen vorheriger Kellereinbrüche bekannt ist, kontrollierten sie ihn.

Bei der Kontrolle wurden Aufbruchwerkzeug und diverse Elektroartikel aufgefunden. Dazu wurden in dem Wohnhaus und mehreren anliegenden Häusern aufgebrochene Keller festgestellt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und dem 3. Polizeirevier zugeführt. Dort wurde er nach der Personalienfeststellung entlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl zu. Die Eigentümer der aufgefundenen Elektroartikel werden nun ermittelt.

Björn Gustke

