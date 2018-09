Polizeidirektion Kiel / 180913.1 Ascheberg: B 430 nach Unfall ...

180913.1 Ascheberg: B 430 nach Unfall gesperrt

Ascheberg - Am 12. September stießen kurz nach 19:00 Uhr auf der B 430 auf Höhe des Gutes Ascheberg zwei PKW zusammen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Sie wurden in einer Klinik in Eutin versorgt. Die Bundesstraße war für rund 1,5 Stunden gesperrt.

Oliver Pohl

OTS: Polizeidirektion Kiel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14626.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Gartenstraße 7, 24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012 Fax +49 (0) 431 160 - 2019 Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14 Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5 E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de