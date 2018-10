Polizeidirektion Kiel / 181001.3 Kiel: Geschädigte nach ...

181001.3 Kiel: Geschädigte nach Straßenraub bewusstlos - Polizei sucht Zeugen

Kiel - Sowohl Samstagabend, als auch in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es auf dem Ostufer zu zwei Raubtaten auf offener Straße gekommen, bei denen die Opfer bewusstlos zu Boden gingen. Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben eines 63 Jahre alten Geschädigten, sei dieser Samstagabend gegen 22 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Schönberger Straße 33 hinterrücks angegriffen worden. Er habe einen Schlag in den Nacken verspürt und habe daraufhin das Bewusstsein verloren. Später will er den Verlust seines hochwertigen Smartphones bemerkt haben. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten konnte er keinerlei Beschreibung zum Täter abgeben. Er wurde ärztlich versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es in der Elisabethstraße zu einem Überfall auf einen ebenfalls 63 Jahre alten Mann gekommen sein. Dieser gab an, gegen 02 Uhr die Straße vom Vinetaplatz kommend in Richtung Werftstraße gegangen zu sein. Er habe in Höhe Hausnummer 30 plötzlich einen Schlag in den Nacken erhalten und sei bewusstlos zusammengesackt. Der oder die Täter hätten anschließend sein mitgeführtes Fahrrad, seine Geldbörde und sein Handy entwendet. Auch er konnte keine Täterbeschreibung abgeben und blieb körperlich unverletzt.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob aufgrund der ähnlich beschriebenen Vorgehensweise der Geschädigten ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte. Zeugen, die Angaben zum Täter / den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

