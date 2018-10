Polizeidirektion Kiel / 181029.2 Kiel: 21-Jähriger leistet ...

181029.2 Kiel: 21-Jähriger leistet Widerstand

Kiel - Samstagabend waren Polizeibeamte des 2. Reviers nach einer Körperverletzung in der Bergstraße eingesetzt. Der eigentliche Geschädigte leistete während der Sachverhaltsklärung Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Die Polizeibeamten waren kurz vor Mitternacht in die Bergstraße gerufen worden, da dort ein 21-Jähriger nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem unbekannten und flüchtigen Täter Hilfe brauchte. Während der Rettungsdienst den Mann versorgte und die Beamten ihn zum Sachverhalt befragen wollten, fing er an diese zu beleidigen, um sich zu treten und die Polizeibeamten und den Arzt zu bespucken. Verletzt wurde niemand. Er kam anschließend zur Behandlung seines durch die vorherige Körperverletzung entstandenen Kieferbruchs in ein Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands wurde eingeleitet.

Matthias Arends

