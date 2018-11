Polizeidirektion Kiel / 181113.1 Kiel/Klamp: Zwei ...

181113.1 Kiel/Klamp: Zwei Verkehrsunfälle mit geflüchteten Fahrern

Kiel/Klamp - Gleich zwei Verkehrsunfälle beschäftigten die Polizei in Kiel und in Lütjenburg.

Am Freitag, den 9. November, teilte um 23:37 Uhr ein Verkehrsteilnehmer der Regionalleitstelle Kiel fernmündlich mit, dass er auf der B 430 zwischen Engelau und Vogelsdorf einen verlassenen Pkw vorgefunden habe, der verunfallt vor einem Baum stünde.

Kollegen der Polizeistation Lütjenburg fuhren daraufhin zu dem Unfallfahrzeug. Es war verlassen. Eine Absuche des Nahbereichs führte nicht zum Auffinden von Insassen. Daraufhin suchten die Beamten die Anschrift des Pkw-Halters auf. Er hatte geschlafen und war überrascht, dass sein Fahrzeug nicht mehr vor seinem Haus stand.

Seine Vermutung war, dass ein 19-jähriger Bekannter, mit dem er zuvor Alkohol konsumiert hatte, den Wagen unerlaubt genommen haben könnte. An dessen Wohnanschrift trafen sie den Tatverdächtigen nicht an. Dieser erwartete die Beamten zu deren Überraschung jedoch vor der Polizeistation. Er räumte die Tat ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Daraufhin erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Da der Unfallfahrer über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers klagte, wurde er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Diebstahl, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und weiterer Straftaten gefertigt. Der Sachschaden wird auf rund 1500,- Euro geschätzt.

Am Sonntag, den 11. November, fiel einer Streifenwagenbesatzung kurz nach Mitternacht ein Ford auf. Sie signalisierten dem Fahrer ein eindeutiges "Bitte Folgen". Er entschied sich stattdessen, zu wenden und sich mit hoher Geschwindigkeit zu entfernen. Dieser Versuch endete in der Straße "An der Kleinbahn" vor einer Straßenlaterne. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Fahrer flüchtete und konnte nicht mehr eingeholt werden. Im Pkw befanden sich drei Männer im Alter von 27, 32 und 39 Jahren. Diese gaben an, den Fahrer nicht zu kennen und wurden daher im Anschluss als Zeugen vernommen.

Das Polizeibezirksrevier Kiel ermittelt nun wegen verschiedener Straftatbestände gegen den noch unbekannten Fahrer.

