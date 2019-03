Polizeidirektion Kiel / 190314.1 Plön: Anerkennung für ...

190314.1 Plön: Anerkennung für Ersthelfer nach schwerem Verkehrsunfall / Einladung Medienvertreter

Plön - Am 31. Januar 2019 ereignete sich auf der Landesstraße 53 in Höhe Mucheln ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Ersthelfer befreiten den schwer verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug, während dieses bereits in Flammen stand und retteten dadurch vermutlich sein Leben.

Den beiden 42 und 52 Jahre alten Ersthelfern soll für ihr beherztes Handeln ein besonderer Dank ausgesprochen werden. Hierzu lädt Michael Martins als Leiter des Polizeireviers Plön gemeinsam mit dem Leiter der Kreisordnungsbehörde für den Bereich Rettungsdienst, Herrn Harald Koopmann, und dem Kreisbrandmeister, Herrn Manfred Stender, zu einem Pressetermin am Dienstag, den 19. März 2019 um 17 Uhr in die Räumlichkeiten des Reviers ein. Auch der gerettete Fahrer wird an dem Termin teilnehmen, um sich nochmals bei den Ersthelfern zu bedanken.

Interessierte Medienvertreter werden um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0431 / 160 2010 gebeten.

