Polizeidirektion Kiel / 190318.1 Kiel: Alkoholisierter Fahrer ...

190318.1 Kiel: Alkoholisierter Fahrer fährt auf Polizisten zu

Kiel - Ein alkoholisierter Autofahrer wollte sich Sonntag einer Polizeikontrolle entziehen und fuhr direkt auf einen der Beamten zu. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Der Fahrer konnte kurz darauf gestellt werden.

Beamten des 3. Reviers fiel der Mercedes aufgrund seiner Fahrweise gegen 10:20 Uhr auf der B76 im Kieler Stadtgebiet auf, so dass diese sich zur Kontrolle entschlossen. Nachdem der Fahrer mehrfach die Anhaltesignale ignoriert hatte, konnte er auf dem Westring gestoppt werden. Als die Polizisten ausstiegen, gab der Fahrer Gas und fuhr direkt auf einen der Beamten zu. Dieser konnte einem Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite ausweichen und blieb unverletzt. Der Fahrer flüchtete indes in den Kronshagener Weg, missachtete hierbei eine rote Ampel und konnte in Höhe des Städtischen Krankenhauses von weiteren Beamten des 3. Reviers endgültig gestoppt werden.

Der 36-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, so dass eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes angeordnet wurde. Darüber hinaus konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

