Polizeidirektion Kiel / 190319.3 Hohwacht: Zeugen nach ...

190319.3 Hohwacht: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hohwacht - Dienstagmittag ist es auf der Landesstraße 164 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, bei dem eine 89-Jährige verletzt wurde. Der eigentliche Unfallverursacher fuhr weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach jetzigem Erkenntnisstand befuhr ein 65-Jähriger gegen 11:25 Uhr die Landesstraße aus Richtung Hohwacht kommend in Richtung der Bundesstraße 202. Hinter der Ortschaft Haßberg wurde dieser von einem dunklen Wagen, vermutlich VW Polo, überholt. Dieser Wagen habe mehrere Kurven geschnitten und sei hierbei immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine 89-Jährige, die die Landesstraße in Richtung Hohwacht befuhr, musste mit ihrem Audi ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Wohnmobil kam.

Die Frau erlitt hierbei vermutlich einen Armbruch sowie mehrere Hautabschürfungen. Der Wohnmobil-Fahrer bleib unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer des dunklen VW Polo nichts von dem Unfall mitbekommen hat. Die Beamten der Polizeistation Lütjenburg suchen den Fahrer beziehungsweise weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04381 / 906 331 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

OTS: Polizeidirektion Kiel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14626.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Gartenstraße 7, 24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012 Fax +49 (0) 431 160 - 2019 Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14 Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5 E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de