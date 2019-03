Polizeidirektion Kiel / 190321.1 Kiel: Festnahme nach zweifachem ...

190321.1 Kiel: Festnahme nach zweifachem Raub auf Taxi

Kiel - Ein 28-jähriger Kieler steht im Verdacht, im März zwei Taxifahrer beraubt zu haben. Er konnte am Mittwoch festgenommen werden. Der 28-Jährige steht weiterhin im Verdacht im März in fünf Gewerbebetriebe eingebrochen zu haben. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft.

Sowohl am Mittwoch, 13.03.2019, gegen 19.30 Uhr, als auch am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 03:00 Uhr, hatte ein Unbekannter in Mettenhof ein Taxi bestiegen und sich nach Gaarden fahren lassen. Vor Ort forderte er von den 23 und 31 Jahre alten Taxifahrern unter Androhung von Gewalt die Herausgabe der Geldbörsen.

Verletzt wurde dabei niemand. Der Unbekannte, der von beiden Fahrern ähnlich beschrieben wurde, erbeutete bei beiden Taten insgesamt einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag.

Am gestrigen Mittwochnachmittag konnte der Tatverdächtige nach dem Hinweis eines Zeugen und mit Hilfe eines der geschädigten Taxifahrern von Beamten des 4. Polizeireviers festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der polizeibekannte Festgenommene ebenfalls im Verdacht steht, im März in fünf Kieler Gewerbebetriebe eingebrochen zu haben. Bei den Einbrüchen wurden geringe Bargeldbeträge erbeutet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der geständige Tatverdächtige heute Vormittag einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

