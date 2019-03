Polizeidirektion Koblenz / Am 20.03.2019 war eine ...

Am 20.03.2019 war eine Betrügerbande im Hunsrück unterwegs und konnte gestellt werden. Es wird um weitere Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Koblenz / Simmern - Am Vormittag des 20.03.2019 erhielt die hiesige Dienststelle eine Mitteilung aus der VG Kirchberg, dass drei männliche Personen in einem grün-lackierten Ford Transit (mit Kennzeichen aus Kassel / KS) durch Ortslagen fahren, an Haustüren klingeln und Dacharbeiten anbieten. Hierzu wurde auch eine Visitenkarte eines tatsächlich existenten Dachdeckerbetriebs aus Bayern vorgezeigt. Die beschriebenen Personen stehen allerdings in keinerlei Verbindung zu dem Betrieb. Die Personen versuchten offenbar eine bekannte Betrugsvariante durchzuführen. Demnach werden Hauseigentümer in der Regel überredet, die Dachrinnen an ihrem Haus teilweise oder auch ganz erneuern zu lassen. Dabei wird von den vermeintlichen Handwerkern zunächst ein relativ niedriger Betrag von wenigen hundert Euro veranschlagt. Nach Abschluss der in der Regel qualitativ schlecht und mit minderwertigem Material ausgeführten Arbeiten wird dann plötzlich eine Gesamtsumme von ca. 1000 Euro oder noch mehr verlangt. Sofern Hausbesitzer nicht darauf eingehen, werden diese unter Druck gesetzt und es werden nicht selten Drohungen ausgesprochen, welche die Hausbesitzer stark verunsichern. Insbesondere ältere Leute geben diesem psychischen Druck schnell nach und zahlen den viel zu hohen Betrag.

Die o.g. Personen konnten im Rahmen der Fahndung mitsamt dem Fahrzeug festgestellt und kontrolliert werden. Es kam zu mehreren Sicherstellungen. Es wurde am besagten Tag bisher ein Fall des versuchten Betruges bekannt, diesbezüglich wird weiter ermittelt. Auch wurde ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gegen eine der betroffenen Personen eingeleitet.

Es wird in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, um ggf. noch nicht bekannte Taten oder Hintergründe aufzuklären. PI Simmern, Tel. 06761/921-0.

Wo sind die Personen / ist das Fahrzeug noch aufgefallen, bzw. haben diese die Durchführung von Arbeiten angeboten? Die Personen waren mit einem dunkel-grünen Ford Transit mit einer KS-Ortskennung unterwegs. Sie haben ein südosteuropäisches Aussehen und sprechen Deutsch mit einem Akzent. Zwei Personen waren kräftiger gebaut, eine Person relativ schmal. Letztere trug eine auffällige Baseballmütze mit Dachdeckerinnungssymbol und hatte einen Vollbart.

Die hiesige Dienststelle warnt nochmals ausdrücklich vor der beschriebenen Betrugsvariante, die sich mittlerweile deutschlandweit etabliert hat und durch überörtliche agierende Tätergruppierungen angewandt wird. Bei Anzeichen auf solche Vorgehensweisen wird von Seiten der Polizei gebeten, die entsprechenden Personen an der Haustür abzuweisen und umgehend die Polizei zu informieren.

