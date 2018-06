Polizeidirektion Koblenz / -Bendorf- Verkehrsunfall mit ...

-Bendorf- Verkehrsunfall mit glücklichem Ende

Bendorf - Gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 41-jähriger aus der VGV Weißenthurm mit seinem PKW die Adolph-Kolping-Straße in Bendorf aus Rtg. Koblenz- Olpe - Straße kommend in Rtg. Neuwied. In einer Rechtskurve kam er, aufgrund eines Fahrfehlers, in Schleudern und schleuderte in der Folge nach rechts in den Außenbereich einer Fast- Food Kette. Das Fahrzeug wurde, vermutlich durch ein Kabel einer Lampe, so stark abgebremst und umgeleitet, dass es die Abgrenzung nicht durchbrach und dort hängen blieb. Von daher blieben die Gäste des Restaurants, die sich dort befanden, glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug erst vor kurzem erworben.

