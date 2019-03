Polizeidirektion Koblenz / Besondere Straßenverkehrsgefährdung

Besondere Straßenverkehrsgefährdung

Lahnstein - Am Samstag, 16.03.2019, befuhr ein Ehepaar die B42 in Fahrtrichtung Rüdesheim. Gegen 15:45 Uhr befanden sie sich auf dem linken Fahrstreifen in Höhe der Ausfahrt Niederlahnstein. Plötzlich und unvermittelt kam ein silberner Maserati von hinten und überholte den PKW des Ehepaares rechts. Er scherte anschließend so knapp vor diesem ein, dass sie eine Vollbremsung machen mussten um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf der B42 hat der Maserati weitere PKW rechts, sowie im Bereich des Lahnecktunnels auch im absoluten Überholverbot überholt. Der Maserati fuhr anschließend in überhöhtem Tempo weg. Von dem silbernen Maserati ist lediglich das Kennzeichen MY-06??? bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein Tel.: 02621/913-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.