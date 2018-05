Polizeidirektion Koblenz / Boppard - Eigentümerin eines ...

Boppard - Eigentümerin eines aufgefundenen Kinderrades gesucht

Boppard - Am Freitag gegen 20:35 Uhr wurde am Ortsaugang Boppard in Richtung Buchholz ein neuwertiges Kinderfahrrad aufgefunden. Die Eigentümerin konnte leider bislang nicht ermittelt werden. Sie kann ihr Fahrrad bei der Polizeiinspektion Boppard abholen.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.