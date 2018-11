Polizeidirektion Koblenz / Boppard - Falsche WhatsApp-Warnung

Boppard - Falsche WhatsApp-Warnung

Boppard - In den zurückliegenden Tagen wurde über das soziale Medium "WhatsApp" eine Warnmeldung hinsichtlich einer vermeintlich kriminellen Organisation verbreitet. Angeblich würden sich Personen unter dem Vorwand, die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder zu überprüfen, unerlaubt Zutritt zu Gebäuden verschaffen. Der Verfasser der Warnmeldung versuchte die Glaubwürdigkeit seiner Ausführungen zu erhöhen, indem er angeblich einen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Boppard zitierte.

Fakt ist: Die Warnmeldung ist falsch! Seitens der Polizei Boppard gibt es aktuell keine Hinweise auf eine derartige Tätergruppe.

Fakt ist aber auch: Immer wieder gibt es Personen die versuchen, unter der Vortäuschung falscher Tatsachen in ihr Haus zu gelangen! Seien sie daher stets wachsam bei Fremden, die Einlass begehren. Lassen sie sich immer einen Ausweis zeigen. Verwehren sie Fremden den Zutritt in ihr Haus, wenn sich auch nur geringste Zweifel auftun! Melden sie verdächtige Personen, die sich in ihrem Wohngebiet aufhalten, bei ihrer Polizeidienststelle. Gerne gehen wir ihren Hinweisen nach.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742/8090 piboppard@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.