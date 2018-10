Polizeidirektion Koblenz / Boppard: Verkehrsunfall auf nasser ...

Boppard: Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn - erheblicher Sachschaden

Boppard - Regennasse Fahrbahn wurde einem Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zum Verhängnis: Auf der L 209 (Buchholzer Straße) kam er in Fahrtrichtung Boppard in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Richtungstafel. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 24.10.18, gegen 13.15 Uhr. Das Fahrzeug wurde in Folge des Aufpralls erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

