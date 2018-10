Polizeidirektion Koblenz / Braubach - Einsätze am Winzerfest ...

Braubach - Einsätze am Winzerfest in Braubach

Braubach - Am Freitag, den 05.10.2018, gegen 23.25 Uhr, kam es in Braubach in der Rheinstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einem Jugendlichen. Der Jugendliche schlug dem Mann unvermittelt ins Gesicht, worauf sich eine Rangelei entwickelte. Beide Personen, die jeweils mit einer Personengruppe unterwegs waren, wurden dabei leicht verletzt.

Am Samstag, den 06.10.2018, gegen 0.25 Uhr, musste die Polizei Lahnstein in die Charlottenstraße in Braubach. Es wurde eine Gruppe Jugendlicher gemeldet. Eine Person aus dieser Gruppe habe den Außenspiegel eines geparkten PKWs beschädigt. Vor Ort konnte die Gruppierung allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Zu einer versuchten Körperverletzung kam es am Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr in der Untermarktstraße in Braubach. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei Lahnstein eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass nach einem verbalen Disput zwischen einer vierköpfigen Personengruppe und anderen Besuchern des Winzerfestes einer der südländisch aussehenden Männer nach einer Frau schlug, ohne diese aber zu treffen. Die Täter, die den Einheimischen gänzlich unbekannt waren, hätten sich dann in Richtung Oberalleestraße entfernt

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es in der Obermarktstraße wenige Minuten zuvor auch zu einer Körperverletzung kam. Der Geschädigte gab an, aus einer Gruppe von drei jungen Männern heraus von einem der Männer mit der Faust auf die Nase geschlagen worden zu sein. Zuvor habe diese Gruppe Flaschen auf den Boden geworfen und herum gegrölt.

Zur Beschreibung gab er an, dass der junge Täter dunkelhäutig sei und sogenannte Dreadlocks habe, seitlich sei der Kopf jedoch rasiert gewesen.

In vorliegenden Fällen bittet die Polizei Lahnstein um sachdienliche Hinweise.

