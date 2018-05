Polizeidirektion Koblenz / Brey - Diebstahl eines Standrohres ...

Brey - Diebstahl eines Standrohres mit Wasseruhr

Brey - Am Samstag zwischen 08:30 Uhr und 08:50 Uhr wurden in der Ortsgemeinde Brey ein Standrohr mit Wasseruhr entwendet. Das Rohr war am Straßenrand in der Römerstraße bereitgelegt worden und war 20 Minuten später verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.