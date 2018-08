Polizeidirektion Koblenz / Dellhofen - Staßenverkehrsgefährdung

Dellhofen - Staßenverkehrsgefährdung

Koblenz - Am 27.09.2018, gegen 17:00 Uhr, kam es zwischen Perscheid und Dellhofen zu einer Straßenverkehrsgefährdung eines Radfahrers. Nach Zeugenangaben soll ein Pkw aus der Gegenrichtung drei Fahrzeuge überholt haben. Hierbei habe er den entgegenkommenden Radfahrer übersehen, dieser sei durch das Überholmanöver gefährdet worden. Ein aufmerksamer Zeuge erstattete in der Folge eine Strafanzeige.

Die Polizei Boppard sucht nun nach dem geschädigten Radfahrer. Von diesem ist lediglich bekannt, dass er einen blau/grauen Schutzhelm trug. Hinweise betreffend des Radfahrers bitte an die Polizei Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

