Polizeidirektion Koblenz / Diebstahl einer 3,5-Monate alten ...

Diebstahl einer 3,5-Monate alten Schäferhündin aus Hundezwinger/Auslauf

Vallendar - Polizei Bendorf - Am Samstag, den 23.02.19 in der Zeit zwischen ca. 14.00 - 17.00 Uhr wurde aus einem Hundezwinger in Vallendar eine 3,5-Monate alte Schäferhündin durch unbekannte/n Täter entwendet.

Der Zwinger befindet sich am Ortsausgang Vallendar in Richtung Simmern unterhalb des Schäferhundeplatzes Mallendarer Berg. Der Bereich rund um den Zwinger wird regelmäßig von Spaziergängern frequentiert, weshalb nicht auszuschließen ist, dass Zeugen den Diebstahl oder auch andere Spaziergänger mit einer jungen Schäferhündin beobachtet haben könnten.

Die Polizei Bendorf bittet deshalb die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit dem Diebstahl der Hündin im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise unter Tel.: 02622-94020.

