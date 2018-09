Polizeidirektion Koblenz / Einbrecher hatten kein Glück

Einbrecher hatten kein Glück

Brodenbach - Im Laufe des Donnerstages (06.09.2018) suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Brodenbach in der Straße Im Moorkamp auf. Augenscheinlich wollten sie die Eingangstür aufhebeln. Dies misslang aus bislang ungeklärter Ursache. Anschließend ließen der oder die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab. Als die Hausbewohner abends zurückkehrten, konnten sie die Schäden durch Hebelspuren an Eingangstür und Türrahmen feststellen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach, Tel.: 02605/9802-1510

