Polizeidirektion Koblenz / Emmelshausen - Sachbeschädigung an ...

Emmelshausen - Sachbeschädigung an Fahrzeug Boppard - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Emmelshausen und Boppard - Emmelshausen: In der Nacht vom 25.08. - 26.08.18 kam es in der Waldstraße in Emmelshausen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Durch einen unbekannten Täter wurde die Heckklappe eines dunklen PKW-Kombi mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Boppard unter 06742/8090.

Boppard: In dem Zeitraum zwischen 25.08.18, 17:00 Uhr und 26.08.18, kam es in der Simmerner Straße in Boppard zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallfahrer stieß gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Das Tatfahrzeug, vermutlich ein silberner VW Golf VI verlor bei dem Zusammenstoß einen Teil der Verkleidung des rechten Außenspiegels. Der Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf Fahrzeug oder den Fahrer bitte an die Polizei in Boppard unter 06742/8090.

