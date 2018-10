Polizeidirektion Koblenz / Emmelshausen - Zeugenaufruf nach ...

Emmelshausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Emmelshausen - Am Sonntag, 14.10.18, zwischen 14:00 und 16:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Römerstraße in Emmelshausen. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich im Rahmen eines Wendevorgangs, den Gartenzaun eines Anwohners und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Stadtfestes herrschte reger Verkehr in der Römerstraße und möglicherweise gibt es Zeugen für den Vorfall. Hinweise bitte an die Polizei in Boppard (06742-8090)

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.