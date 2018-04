Polizeidirektion Koblenz / Ereignismeldung

Ereignismeldung

Andernach - Aus bislang nicht näher bekannter Ursache geriet in der Nacht zum Freitag, 20.04.2018 der Anbau eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet der Stadt Andernach in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Andernach konnte der Brand an der Terrasse rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Obwohl Schaden am Gebäude entstand, bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Objekte übergriff. Der Bewohner konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen; niemand wurde verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach (ggf. Ansprechpartner einfügen)

Telefon: 02632-921-0 PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.