Polizeidirektion Koblenz / Fahrraddiebstahl in der Adolfstraße

Fahrraddiebstahl in der Adolfstraße

Lahnstein - Am Freitag, den 22.02.2019, gegen 18:00 - 18:30 Uhr wurde von bislang unbekannten Tätern ein hochwertiges Mountainbike auf der Adolfstraße in Lahnstein entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke CARVER, an dem u.a. eine Satteltasche der Firma Fahrrad Franz Koblenz angebracht war. Das Fahrrad war mittels eines Schlosses an einem dortigen Baum angeschlossen.

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02621-9130 an die Polizeiinspektion Lahnstein erbeten.

