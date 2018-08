Polizeidirektion Koblenz / Fahrradfahrer verursacht ...

Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Koblenz - Koblenz - Am Samstagabend den 18.08.2018 gegen 22:45 Uhr kam es in der Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf zu einem Verkehrsunfall. Zwischen der Abfahrt von der Pfaffendorfer Brücke und dem Jahnplatz wurde durch einen Fahrradfahrer ein geparkter Pkw gerammt. Durch den Aufprall wurde das Heck und der Fahrerspiegel des Austos beschädigt. Der Fahrradfahrer flüchtete vom Unfallort. Nach Angabe einer Zeugin war der Unfallverursacher in Begleitung eines weiteren Radfahrers. Beide fuhren nach dem Unfall in Richtung Horchheim weiter. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

