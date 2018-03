Polizeidirektion Koblenz / Gefährlicher Eingriff in den ...

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Über 10.000 EUR Schaden / Polizei sucht Zeugen

Emmelshausen - Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Mittwoch, 21.03.18, gegen 22.10 Uhr auf der B 327 in Höhe des Industriegebietes Dörth. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Hunsrück befuhr mit seinem Pkw die Hunsrückhöhenstraße in Richtung Emmelshausen. Das Fahrzeug war mit insgesamt 4 Personen besetzt. Nach dem ersten Kreisverkehr in Höhe der dortigen Shell-Tankstelle überholte das Fahrzeug einen unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw. Dabei fuhr der Überholer zunächst verkehrswidrig über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung, um anschließend entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung den baulich abgetrennten linken Fahrbahnstreifen zu benutzen. Dort kam ihm ein Pkw entgegen, dessen Fahrer noch nicht feststeht, der für die Polizei jedoch ein wichtiger Zeuge darstellt. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden, musste der 19-Jährige sein Fahrzeug stark nach links steuern und anschließend 140 m entgegengesetzt auf der dortigen Beschleunigungsspur fahren. Wahrscheinlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er dabei im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus über eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit zwei Zaunelementen einer dort ansässigen Firma. Die Insassen des Fahrzeugs blieben alle unverletzt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der Pkw trug einen wirtschaftlichen Totalschaden davon. Die Polizeiinspektion Boppard sucht den Fahrer/die Fahrerin des Fahrzeugs, welches dem später verunfallten Fahrzeug innerhalb der Engstelle entgegen kam. Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

