Polizeidirektion Koblenz / Koblenz, Sachbeschädigung an ...

Koblenz, Sachbeschädigung an geparktem BMW

Koblenz - In der Nacht vom Samstag, dem 12.05.2018, auf Sonntag, den 13.05.2018, wurde in der Mendelssohnstraße in Koblenz-Horchheim ein geparkter, blauer BMW-Kombi von bisher unbekannten Tätern erheblich beschädigt. So wurden an dem Fahrzeug beide Reifen der Fahrerseite zerstochen sowie der Lack des Pkw großflächig verkratzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

