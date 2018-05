Polizeidirektion Koblenz / Koblenz - Verkehrsgefährdung in der ...

Koblenz - Verkehrsgefährdung in der Balthasar-Neumann-Straße

Koblenz - Am Dienstag dem 29.05.2018, gegen 08:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen Pkw Audi A 3 mit Koblenzer Kennzeichen, der in der Balthasar-Neumann-Straße in Höhe der dortigen Bushaltestelle von der Fahrbahn abkam und über den Bürgersteig fuhr. Hierbei soll sich eine Passantin nur durch einen Sprung zur Seite gerettet haben. Die gefährdete Fußgängerin, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein, Telefon 02621 - 9130, in Verbindung zu setzen

OTS: Polizeidirektion Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117712.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621 - 9130

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.