Polizeidirektion Koblenz / Lahnstein - Pkw Diebstahl in der ...

Lahnstein - Pkw Diebstahl in der Ostallee

Lahnstein - In der Nacht vom Montag dem 28.05.2018, auf Dienstag den 29.05.2018, wurde in der Ostallee in Lahnstein ein silberner Mazda CX 5 SUV aus einem Carport entwendet. Zur Zeit liegen keine Täterhinweise vor, so dass Zeugen gebeten werden sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein, Telefon 02621 - 9130, in Verbindung zu setzen.

